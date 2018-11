Jaloux, il mord le visage de sa compagne

PAPEETE, le 15 novembre 2018 - Coups de pied et de poing, morsures, griffures, insultes : un trentenaire comparaissait ce jeudi pour répondre de violences conjugales particulièrement graves, commises sur sa compagne et mère de leur petite fille. Pour ces actes, qualifiés de « terribles » par le président du tribunal, l'homme a été condamné à 24 mois de prison dont huit avec sursis.



Face au tribunal ce jeudi, l'homme reconnaît les « violences habituelles » qui lui sont reprochées. Le 13 novembre dernier, furieux de savoir que sa compagne s'est engagée dans l'armée et qu'elle doit donc partir en métropole pour une formation, le prévenu s'en prend violemment à elle. Il lui donne des coups de poing, la plaque au sol et s'assied sur elle. Puis, il la mord au visage à six reprises. Le lendemain, la victime porte plainte et dénonce les insultes, les griffures et les coups dont elle est régulièrement victime.