Jaloux et dans un accès de colère, il arrache l'oreille de son rival

A la barre, E.T ne nie pas les faits. "Je voulais lui faire avouer ce qu'il avait dit à T., comme quoi elle avait perdu son temps avec moi", rétorque-t-il avant d'adresser, lors de l'audience, des excuses à son rival : "Pardonne-moi, je suis vraiment allé trop loin."



A son casier judiciaire figurent des condamnations pour des faits de violence. La première remonte à 2012 et la seconde à 2014. "On veut le présenter comme le caïd de son quartier, et comme quelqu'un qui est craint", indique son avocate. "Or ce n'est pas le cas. A chaque fois qu'il s'est montré violent c'était parce que des délinquants l'avaient trop cherché."



La procureure a de son côté livré une tout autre analyse du prévenu. "Méthode barbare", "violence croissante", et un "sentiment de toute puissance" ont été les expressions utilisées par la représentante du ministère public à l'encontre du prévenu. "L'ITT déclaré est loin de représenter l'ensemble des sévices subis par la victime. Des points de sutures aux lèvres, l'oreille gauche arrachée qui va nécessiter une reconstruction." Avant de requérir 18 mois de prison, dont 9 avec sursis, et un mandat de dépôt.



Des réquisitions qui seront suivies par le tribunal dans son délibéré. E.T devra par ailleurs suivre un traitement pour canaliser ses accès de violence.