Jaika, une femme au service des femmes polynésiennes

PAPEETE, le 8 mars 2019. A l'occasion de la Journée de la femme, la direction des Solidarités, de la famille et de l'égalité a réalisé sept portraits de vahine, en vidéo, qui seront diffusés pendant 15 jours sur les deux chaînes de télévision locales et sur les réseaux sociaux.



Ces témoignages mettent en lumière des femmes engagées, des femmes passionnées, dans des secteurs aussi divers que la culture, l’artisanat, le social.



Retrouvez ci-dessous le portrait de Jaika. Du haut de ses 30 ans, Jaika a déjà un parcours important. Déterminée, elle a œuvré dans différents domaines mais toujours au service de son peuple pour lequel elle voue un véritable attachement. Cet attachement, elle le porte depuis toujours, un attachement à l’identité culturelle mais également aux valeurs qui font de ce peuple un peuple riche mais oublié. Elle a œuvré et participé à différents projets dont le plus célèbre est « A’ata, smile for peace » au côté de Marie-Hélène Villierme, et qui met en lumière les visages des Polynésiens sur toute l'île. Jaika oeuvre également dans le développement des quartiers prioritaires et des communes, notamment par le logement : « permettre la sécurité et le foyer aux familles polynésiennes me tient à cœur, je l’attache au fait d’être un enfant de ce pays, notre peuple ne doit pas vivre dans un contexte indigne », souligne-t-elle.