Jahneration pour deux dates au fenua

TAHITI, le 17 mai 2022 - Le duo français de reggae Jahneration assurera une scène à Tahiti et une seconde à Moorea les 10 et 11 juin prochains. Avec lui vous pourrez également découvrir Demkaz, nouveau groupe de la scène dub électro française, et apprécier des artistes locaux.



Jahneration c'est la rencontre de deux jeunes passionnés, les chanteurs parisiens Theo et Ogach, déterminés à réaliser leur rêve le plus fou. Le duo, né en 2009, propose un savoureux mélange de reggae, hip hop et rock californien. Il a assuré des centaines de concerts, des petites salles aux grands festivals. En mars dernier, Jahneration était à l’Olympia !



Tout a véritablement démarré pour ce groupe avec la sortie sur YouTube de Me nah fed up en featuring avec Naâman et de The Answer. Les vidéos ont connu un grand succès en ligne. Un premier EP est sorti en 2013. En 2015, Jahneration intègre le label Ovastand. Leur premier album, Jahneration, a vu le jour en 2016. Puis a suivi Stuck in the middle et Higher, le petit dernier (2021).



Scène partagée



À Tahiti, ils partageront la scène avec Demkaz, nouveau groupe de la scène dub électro française. C’est aussi un duo fondé, lui, en 2020. Il vient tout juste de dévoiler son premier album intitulé Borders. Un second album est déjà prévu pour l’automne. Demkaz se situe à la frontière entre le dub, l'électro, la pop et l'urbain. Le groupe est déjà programmé sur de nombreux festivals de renom comme le GRV Festival, le Summer Vibration, le No Logo BZH ou encore le Reggae Sun Ska.



En première partie de soirée, à Tahiti comme à Moorea, des artistes locaux lanceront les festivités : DJ Atomi, Own Mission, Shashmane et Aremistic & Birding. Purple Tahiti Live, la nouvelle société de production qui porte les deux événements souhaite "apporter au fenua une touche reggae, musiques urbaines ou encore actuelles, des mouvements musicaux appréciés par un très large public" sans pour autant laisser de côté les artistes du territoire.



Pratique



Vendredi 10 juin à la brasserie Hoa de 16 heures à 1 heure. DJ Atomi, Own Mission et Aremistic & Birding suivi de Jahneration et Demkaz.

Samedi 11 juin de 19 heures à minuit au Green Lodge à Moorea. Shashmane, Aremistic & Birding suivi de Jahneration et Demkaz.

À partir de 4 000 Fcfp en vente chez Smart Store Tahiti, iStore, Vodafone Polynésie Taravao, le Chai de Moorea et

Rédigé par Delphine Barrais le Mardi 17 Mai 2022 à 19:51 | Lu 126 fois