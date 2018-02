Jacques Raynal s’entretient avec le directeur de cabinet adjoint au ministère de la Santé

PAPEETE, le 7 février 2018. Durant sa mission en métropole, le docteur Jacques Raynal, ministre des Solidarités et de la Santé, accompagné de la députée Nicole Sanquer, a rencontré Yann Bubien, directeur de cabinet adjoint au ministère des Solidarités et de la santé.



Après une présentation des particularités de la Polynésie française et des difficultés spécifiques qui en découlent, le docteur Jacques Raynal a présenté le cadre de son action ministérielle et les différents outils qu’il a pu mettre en place pour structurer l’action gouvernementale.



Si le « Plan cancer » et la « Politique de la famille », avec en particulier la question des addictions, ont été remarqués, l’existence d’un « Plan de prévention » global et structuré a particulièrement retenu l’attention des représentants ministériels métropolitains.



Le docteur Jacques Raynal a enfin développé la mise en œuvre du Schéma d’organisation sanitaire à travers les réformes en cours de « l’Assurance maladie » et de « la retraite ».