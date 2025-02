Jacky Bryant “refroidi” par la stratégie du Tavini

Tahiti, le 13 février 2025 - Quelle stratégie à Arue pour les prochaines élections municipales ? Lors du dernier scrutin, Jacky Bryant s'était allié avec Teura Iriti qui avait présenté sa liste d'union Tahoera'a-Tavini-Heiura Les Verts et société civile, et ça avait payé. Aujourd'hui, le fait que le Tavini veuille imposer une tête de liste bleue “refroidit” le patron de Heiura Les Verts qui, historiquement, a pourtant toujours penché en faveur du parti indépendantiste.





Les élections municipales de 2026 peuvent paraître bien loin pour les citoyens qui ont d'autres chats à fouetter, mais elles sont déjà dans tous les esprits des formations politiques. Samedi dernier d'ailleurs, le Tavini réunissait ses troupes pour fixer le cap du parti dans la perspective de ces prochaines échéances électorales. La consigne est simple, ce sera une liste 100% bleue, et dans le cas d'une liste d'ouverture, la tête de liste devra obligatoirement être issue du Tavini. Un positionnement qui commence déjà à faire tiquer.



“Je n'aime pas beaucoup négocier sur ce genre de diktat. Il n'y a que Trump qui essaie de faire ça à l'ensemble du monde. Je souhaite que le débat, certes, soit porté sur un certain nombre de personnes qui doivent être présentes, mais aussi sur un contenu. Venir nous imposer dès le départ ‘c'est moi la tête de liste, ensuite on discute’, ça me refroidit”, nous a confié Jacky Bryant ce jeudi. Plutôt proche du parti indépendantiste, il semble s'en écarter de plus en plus. Heiura Les Verts s'étant même fendu d'une tribune assassine sur les réseaux contre le Tavini et ses guerres intestines.



D'autant que cette nouvelle stratégie bleue pour 2026 peut paraître surprenante quand on sait que les élections municipales ont ceci de particulier que les listes d'union ont toujours eu cours, dès le premier tour, pour tenir compte de la proximité des uns et des autres avec les habitants. Le tāvana est le premier élu vers lequel se tournent les citoyens. À l'inverse, pour d'autres scrutins, comme les territoriales ou les législatives, les alliances sont davantage de circonstance, jusqu'à sembler contre-nature parfois.



Le Tapura laisse carte blanche à Teura Iriti



Là, “on ne sort pas de l'espace géographique, ce qui fait que la stratégie gagnante que nous avions actée en 2020 a porté ses fruits, même s'il y a eu des contestations faites par nos adversaires au tribunal”, souligne Jacky Bryant.



Rappelons en effet qu'en 2020, le pari de la liste d'union Tahoera'a-Tavini-Heiura Les Verts et société civile emmenée par Teura Iriti pour le second tour avait très bien fonctionné. Tellement bien que Teura Iriti avait même ensuite été réélue haut la main dès le premier tour des élections anticipées de janvier 2022, suite au recours de Philip Schyle dans l'affaire des procurations litigieuses. La majorité actuelle du conseil municipal de Arue est donc multicolore, comme dans beaucoup d'autres communes d'ailleurs.



Jacky Bryant craint que cette posture du Tavini pousse les élus bleus qui siègent aujourd'hui au conseil municipal à “se désolidariser”. Du côté du Tapura, on laisse carte blanche à l'actuelle tāvana qui a rejoint le parti rouge juste après son élection à la mairie de Arue, et un mois après avoir quitté feu le Tahoera'a. “Pour nous, c'est Teura évidemment. Mais chaque candidat Tapura est libre de sa stratégie. Elle était partie sans étiquette la dernière fois, donc c'est comme elle le souhaite”, nous a confié un proche du parti. Teura Iriti, quant à elle, veut “continuer avec Arue ia papa'oa” et partira donc certainement encore sans étiquette.