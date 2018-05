Jackpot le lundi, jackpot le samedi pour un veinard australien

Sydney, Australie | AFP | lundi 13/05/2018 - A peine avait-il fini de fêter sa victoire à la loterie cinq jours plus tôt qu'un Australien a dû remettre ça, en apprenant qu'il avait touché le jackpot pour la seconde fois en moins d'une semaine.



Après avoir gagné lundi 6 mai 1.020.487 dollars australiens (644.000 euros), le quadragénaire, dont l'identité n'a pas été dévoilée mais qui vit à Bondi, une banlieue balnéaire de Sydney, a récolté samedi 1.457.834 AUD.



"Je me suis juste dit que c'était trop beau pour être vrai", a-t-il dit lundi à NSW Lotteries, l'organisme officiel gérant la loterie dans l'Etat de Nouvelles-Galles du Sud.



"La probabilité de gagner deux fois en si peu de temps est sans doute nulle. J'adorerais pouvoir donner des conseils aux autres sur la façon de gagner la loterie. Mais je n'en ai pas."



"Je ne vais pas être stupide", promet-il au sujet de ce qu'il fera de son pactole, en disant envisager un investissement immobilier à Sydney, l'achat d'une nouvelle voiture et "cela va sans dire, des vacances à Honolulu".



NSW Lotteries s'est dit dans l'incapacité d'estimer la probabilité de gagner deux fois dans la semaine, sachant que celle de l'emporter une fois est d'une chance sur 1,845 million.



"Nous ne connaissons personne qui ait gagné deux fois dans la semaine", a déclaré à l'AFP le porte-parole de NSW Lotteries Matt Hart.



"Il y a des gens qui ont gagné deux fois dans leur vie, mais pas deux fois dans la semaine."