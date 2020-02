Jack Renton, l’Ecossais chasseur de têtes décapité !

De retour chez lui, malgré sa célébrité, Jack eut du mal à s’adapter. Le froid le paralysait, les Mers du Sud lui manquaient et surtout il voulait tenir la promesse faite à Kabou et à sa tribu adoptive. Il repartit donc et six mois plus tard, il débarqua à Sulufou avec mille et un trésors : des tôles pour les toitures des huttes, des clous, des marteaux, des haches et même une grosse meule à aiguiser qui sera visible sur place jusque dans les années soixante.

Les autorités britanniques, notamment celles qui géraient le tout nouvel Etat du Queensland (créé le 10 décembre 1859), étaient à l’époque horrifiées par le trafic d’esclaves organisé par les blackbirders qui mentaient aux indigènes pour les enrôler. Renton parlait un dialecte salomonais et à ce titre, il fut recruté pour travailler à bord de ces navires, contrôler la légalité des embauches et expliquer aux indigènes quelle était la nature exacte des propositions qui leur étaient faites pour venir travailler dans les plantations du Queensland.

En 1878, à bord d’un navire faisant route vers l’Australie, le Mystery, Renton et un de ses compagnons profitèrent d’une brève escale à Aoba, aux Nouvelles-Hébrides, pour se rendre à terre. Ils avaient pour but de revenir avec de l’eau fraîche pour le reste de la traversée, mais leur absence s’éternisa. Le capitaine envoya à terre une petite troupe de marins pour retrouver les deux hommes et les ramener à bord. Ils furent effectivement retrouvés, mais tous les deux morts.

Ironie macabre, seuls les corps gisaient au sol ; les têtes avaient été coupées et emportées.

Ainsi finit à trente ans à peine, Jack John Renton, l’Ecossais coupeur de tête de Sulufou.