JT vers la Coupe de France, Excelsior recalé

PAPEETE, le 24 octobre 2019 - Les basketteuses de l'As JT, championnes de Tahiti en titre, se sont imposées mercredi face à l'équipe calédonienne du 6ème km sur le score de 81 à 78, gagnant au passage leur ticket pour la Coupe de France en Nationale 3. Chez les hommes la qualification est revenue aux Cagous de l'AS Dumbea qui ont dominé au bout du suspens les joueurs d'Excelsior 73-71.



Les meilleurs clubs de basket-ball de Tahiti et de la Nouvelle-Calédonie se sont retrouvés mercredi soir dans la salle de Fautaua. Avec en ligne de mir une qualification pour la Coupe de France en Nationale 3.



Sacrée championne de Tahiti en mai dernier, l'As JT coaché par Ynizan Tepu, devait se défaire de l'équipe du 6ème kilomètre, emmenée par Alizée Lefranc, capitaine de la sélection tahitienne de basket-ball.



L'entame de match est compliqué pour les joueuses de Pirae qui accuse un retard de trois points à la fin du premier quart temps (23-26). Les coéquipières des sœurs Tepu reviennent ensuite avec de biens meilleures intentions au cours du deuxième quart. Plus agressives en défense – les Calédoniennes ne marqueront que six points sur la période - et plus adroites au shoot les Tahitiennes creusent un écart assez conséquent avant la mi-temps avec 13 points d'avance sur leurs adversaires (45-32).



Au retour des vestiaires la machine Alizé Lefranc se met en route pour le 6ème km. Cette dernière multiplie les efforts en défense et en attaque et entraine avec elle toutes ses coéquipières. Les Calédoniennes refont ainsi leur retard et ne sont plus qu'à un point au moment d'aborder le dernier quart temps (59-58).



Une dernière période durant laquelle les deux équipes vont se rendre panier pour panier. Mahine Tepu, 20 ans, grâce à ses tirs longue distance permet à l'As JT de rester dans le coup. Et puis dans les ultimes restants de la rencontre, c'est Teururai qui vient définitivement sceller la victoire de l'As JT grâce à un dernier tir à trois points assassins. Score finale 81-78 pour les Tahitiennes qui s'envoleront donc en juin prochain pour l'Hexagone pour y disputer la Coupe de France en Nationale 3.