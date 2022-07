JO 2024 : Teahupoo fait des vagues à Paris

Tahiti, le 27 juillet 2022 – Le quotidien sportif national L'Équipe a consacré mercredi un article aux difficultés rencontrées sur les chantiers du futur site des Jeux olympiques de 2024 à Teahupoo. Difficultés confirmées à Tahiti et qui alertent à Paris…



“Teahupoo dans le creux de la vague.” C'est le titre de l'article publié dans l'édition de mercredi du quotidien sportif national L'Équipe, consacré aux difficultés rencontrées sur les différents chantiers du futur site de l'épreuve de surf des Jeux olympiques de 2024 à la Presqu'île de Tahiti. Des difficultés qui “agitent” les organisateurs des Jeux à Paris. “On a même entendu dire qu'il faudrait songer à changer de spot et échanger cette opportunité historique d'accueillir un bout des JO avec un spot de la métropole comme Hossegor, où les vagues se font rares en été…”, écrit le quotidien.



L'enjeu est de taille et le quotidien rappelle qu'un milliard de Fcfp ont récemment été affectés aux investissements sur place, lors du collectif budgétaire voté fin juin à l'assemblée. Le principal problème évoqué par le journal concerne l'aménagement d'un pont pour traverser en voiture la rivière Fauoro située au bout de la route de Teahupoo. Actuellement, seule une passerelle piétonne permet de circuler jusqu'à la pointe située au plus près du spot de surf mythique de Tahiti. Sur place à la Presqu'île, on confirmait mercredi le problème foncier sur ce chantier. Les propriétaires n'entendent pas permettre qu'un passage trop permissif soit installé durablement sur leurs terres. “Si certains riverains sont d'accord avec l'installation du pont, ils ne veulent pas en revanche qu'il soit public”, explique-t-on à la Presqu'île.



Mata Ara attend une réponse de l'IJSPF



L'article de L'Équipe évoque également les travaux qui doivent être menés à la marina après la prochaine Teahupoo Pro courant août : dragage côté littoral et agrandissement du parking notamment… Toujours selon le quotidien, une retransmission de l'épreuve à la fin de la route a finalement été préférée aux travaux d'installation d'une tribune et d'un écran géant sur la pointe face à la vague après les dégâts des fortes houles de ces dernières semaines. À la Presqu'île, on évoque également des choix techniques non encore arrêtés sur la construction d'une tribune pour les juges dans le lagon face à la vague. Et enfin, la situation de l'hôtel Punui, qui doit accueillir les officiels et athlètes, à 13 kilomètres du spot apparaît comme un “casse-tête”, dixit L'Équipe, en raison de la distance à parcourir sur la seule route ralliant Vairao à Teahupoo.



Côté Pays, l'article du quotidien national n'a pas donné lieu à une réaction particulière mercredi. Les problèmes évoqués n'étaient pas démentis, mais ne devaient pas compromettre la faisabilité des travaux. Côté riverains, le collectif Mata Ara i a Teahupoo 2024, qui s'est monté en réaction aux aménagements prévus sur le futur site des JO, ne souhaitait pas non plus réagir pour l'heure. Le collectif qui indiquait uniquement avoir envoyé un courrier et une demande d'informations à l'Institut de la Jeunesse et des Sports (IJSPF) après l'annonce du collectif budgétaire à 1 milliard de Fcfp pour Teahupoo 2024. Courrier resté jusqu'ici sans réponse.



Antoine Samoyeau