JO-2024: Bach "préfère" un site de surf "proche du centre des Jeux"

Lausanne, Suisse | AFP | jeudi 03/10/2019 - Le président du CIO, Thomas Bach, interrogé sur la candidature de Tahiti pour la tenue de l'épreuve de surf aux Jeux olympiques en 2024, a affirmé jeudi qu'il préférait une option "proche du centre des Jeux", à Paris.



Cinq sites ont officiellement déposé lundi leur candidature pour accueillir les épreuves de surf aux JO de Paris-2024: Hossegor-Seignosse-Capbreton (Landes), Biarritz (Pyrénées-Atlantiques), Lacanau (Gironde), associée à Bordeaux-Métropole, La Torche (Finistère) et Tahiti.



"Le choix est maintenant dans les mains du Comité d'organisation. Mais je l'avais dit en juin à Lausanne et je n'ai pas changé d'avis: mon opinion personnelle est que si vous avez deux candidatures ou plus, d'un même niveau sportif, je préfère clairement l'option qui est proche du centre des Jeux afin que les athlètes et les spectateurs puissent profiter de l'atmosphère des Jeux", a déclaré M. Bach à l'issue d'une réunion de la Commission exécutive du CIO à Lausanne.



Le CIO doit valider définitivement en décembre 2020 la présence en 2024 des quatre sport additionnels retenus par Paris-2024: le breakdance, l'escalade, le skateboard et le surf. Le surf comme l'escalade et le skateboard feront leur entrée aux JO de Tokyo en 2020.