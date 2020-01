JO 2024 : Après le surf, l’aviron de mer à Tahiti ?

Dans son édition de vendredi, le journal L’Equipe dévoile la candidature de l’aviron de mer, bientôt proposée par la fédération internationale des sociétés d’aviron, pour les Jeux Olympiques de 2024 à Paris. « Si le CIO approuve ce choix à la fin de l'année avec l'aval de Paris 2024, deux sites sont susceptibles d'accueillir les épreuves : Marseille, où doit se disputer la voile , et Tahiti, où auront lieu les compétitions de surf », poursuit le quotidien. En réaction, la fédération d’aviron du Pacifique a diffusé samedi un communiqué pour « confirmer que des discussions sont en cours pour que l’aviron de mer puisse être de la fête Olympique en 2024 à Tahiti ». La fédération qui poursuit : « La Polynésie offre un terrain de jeune extraordinaire pour l’aviron sous toutes ses formes : en lagon où l’on peut ramer avec les bateaux de rivière mais aussi en Mer comme a pu le prouver récemment Alexandra avec son défi entre Taha’a et Bora Bora pour le don d’organe et la lutte contre la mucoviscidose. »