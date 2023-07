"J'ai mon bac!": les candidats découvrent leurs résultats, avec près de 85% d'admis

Paris, France | AFP | mardi 04/07/2023 - "J'ai mon bac!" crient des élèves en courant dans la cour du lycée Voltaire à Paris. D'autres se sautent dans les bras. Sur les listes affichées dans les établissements ou sur internet, les 718.723 candidats au baccalauréat 2023 ont découvert mardi matin leurs résultats, avec un léger recul des admissions, à près de 85%.



Dès 08H00 dans certaines académies, et principalement à compter de 10H00, notamment à Paris, les lycéens de terminale des filières générale, technologique et professionnelle ont découvert mardi matin leurs résultats, en ligne ou sur des panneaux d'affichage dans la cour de leur établissement.



"Je savais que je l'aurais", mais "ça fait quand même plaisir", explique Manon, 17 ans, au lycée de Tournefeuille, en périphérie de Toulouse.



Au lycée Voltaire (11e arrondissement de Paris), William, 18 ans, a le sourire aux lèvres. "J'ai le bac, c'est génial car je n'étais pas sûr du tout d'échapper au rattrapage", réagit ce lycéen, qui "voulait vivre le moment entouré de ses amis".



A ses côtés, Léonie, 18 ans, se dit "très soulagée". "Mon grand oral m'a rattrapée", dit-elle devant les listes affichées au mur, vers lesquelles des dizaines d'élèves sont arrivés en courant.



Certains sont cependant moins chanceux, comme Amélie, 17 ans, qui sera au rattrapage. "Je savais que ça allait être ric-rac, donc pas surprise, je m'y attendais. Un peu déçue quand même", dit-elle le regard triste.



Dans ce lycée, le taux de réussite est "en légère baisse", explique la proviseure adjointe, Carole Zerbib.



Sur l'ensemble de la France, "on est à 84,9% d'admis au bac toutes séries confondues" avant les épreuves de rattrapage, "contre 86,1% l'année dernière", a annoncé mardi le ministre de l'Éducation nationale Pap Ndiaye.



"C'est donc un léger tassement" pour la deuxième année consécutive, a-t-il souligné. "Le bac retrouve finalement une sélectivité qu'il avait pu perdre ces dernière années", a-t-il ajouté, rappelant toutefois que ce taux augmenterait un peu avec les épreuves de rattrapage.



"On se croyait en vacances"



Cette édition 2023 a lancé le nouveau baccalauréat qui, pour la première fois depuis la réforme de 2019, est entré pleinement en œuvre. Les élèves de terminale ont passé en mars deux épreuves de spécialité, les deux matières majeures choisies par chaque lycéen en terminale et qui comptent à elles seules pour un tiers des résultats du bac.



La note du bac repose à 40% sur du contrôle continu et à 60% sur des épreuves dites terminales, dont les épreuves de spécialité, la philosophie et le grand oral passés en classe de terminale.



Cette année, les notes des épreuves de spécialité ont été annoncées en avril. Cela a incité les élèves à calculer leur moyenne (presque) finale et donc à relâcher la pression. Nombreux sont les lycéens à avoir délaissé les salles de classe au printemps, faisant grincer des dents au sein de l'Education nationale.



"On se croyait en vacances", témoigne Manon à Tournefeuille, qui souligne avoir eu du mal à "reprendre les révisions" pour les épreuves de philo et du grand oral en juin.



Les syndicats réclament au ministre de l'Éducation des aménagements pour tenter de remédier à un absentéisme contre lequel des opposants au bac nouvelle formule avaient en vain mis en garde.



Le ministre lui-même a récemment admis que la formule actuelle "ne convient pas". "On a absolument besoin de changer les choses", a-t-il concédé. Afin d'apporter des solutions concrètes "avant la rentrée", Pap Ndiaye a chargé un ancien recteur, William Marois, d'une mission à ce sujet.



Le baccalauréat reste le sésame nécessaire pour entamer des études supérieures. Mais beaucoup de lycéens connaissent déjà leur orientation pour l'an prochain, car Parcoursup donne ses réponses aux futurs étudiants depuis le 1er juin.



L'an dernier, à l'issue des épreuves de rattrapage, le taux de réussite au baccalauréat était de 91% toutes filières confondues (contre 95% en 2020, et 85,7% dix ans avant, en 2011). Pour le seul bac général, le taux de réussite était de 96% l'an dernier. Il était de 90,4% en voie technologique et de 82,2% en voie professionnelle.