"J'ai fait une demande d’admission au Tapura le 30 octobre" (Frébault)

PAPEETE, 7 décembre 2018 - Le représentant actuellement non-inscrit et ex-Tahoera’a Huiraatira Angélo Frébault affirme avoir fait une demande d’admission au sein du Tapura Huiraatira fin octobre dernier et réfute avoir été invité par le parti d'Edouard Fritch.Pour couper court à ce qu’il nomme "un malentendu" né d’une déclaration pourtant faite jeudi matin au micro de Radio 1, Angélo Frébault, le représentant non-inscrit de la première section électorale des îles du Vent, a tenu à faire une précision sur la dynamique qui le porte à intégrer bientôt le groupe de la majorité pro-gouvernementale à l’assemblée territoriale. Au micro de nos confrères de Fare Ute, il déclarait jeudi matin : "Le Tapura n’a pas accepté ma demande. Ils veulent que je sois avec eux."En somme, le groupe hyper-majoritaire des 39 élus rouge et blanc aurait pu dépêcher une ambassade avec pour objectif de convaincre le transfuge du Tahoera’a Huiraatira de le rejoindre à Tarahoi. Et, toujours selon ce "malentendu", ce n’est qu’en acceptant qu’Angélo Frébault aurait finalement rejoint la majorité.Visiblement, il n'en est rien. Et c’est tout l'intérêt qu’a voulu donner l’ancien secrétaire général du syndicat CSTP-FO à son intervention médiatique de vendredi matin : "effectivement, ce n’est pas le parti politique Tapura Huiraatira qui a sollicité mon intégration. C’est quelques élus qui m’ont demandé d’intégrer la maison politique du Tapura. Mais soyons bien clairs : j’ai demandé à être admis au sein du groupe Tapura Huiraatira à l’assemblée et donc j’ai naturellement adhéré au parti politique."Angélo Frébault dit d'ailleurs avoir "fait une demande d’admission au Tapura Huiraatira par courrier le 30 octobre". Cette demande était restée en instance et n'a été traitée que mercredi dernier par le Tapura. Elle a été évoquée en dernier point de l’ordre du jour lors du conseil politique organisé par le parti d’Edouard Fritch, le 5 décembre à la mairie de Pirae."De toute façon, il est avec nous, explique un cadre du Tapura. Il a toujours joué le jeu depuis le vote de la réforme des retraites. Alors autant qu’il soit totalement avec nous ." A bientôt 40 élus dans son groupe à l’assemblée, le Tapura consolide potentiellement un peu plus sa majorité.Cette précision faite, la conférence de presse donnée vendredi par Angélo Frébault a également été l’occasion de donner une petite talonnade en direction du Tahoera’a Huiraatira et de Gaston Flosse.L’ancien syndicaliste, porte-drapeau des opposants à la réforme des retraites avait été exclu du parti orange après le vote favorable avec lequel il avait accompagné cette même réforme des retraites, fin septembre. "C’est le Tahoera’a qui m’a exclu de son groupe, notamment pour le non-respect des consignes de vote sur la réforme des retraites, a-t-il insisté vendredi avant de dégainer : Quatre élus Tahoeraa ont voté en faveur du budget général 2019 soutenu par la majorité Tapura, ce jeudi à l’assemblée." Il s’agit vraisemblablement d’Etienne Tehaamoana, Fernand Tahiata, Sylvianne Terooatea et Iseult Butcher, tous quatre par ailleurs élus municipaux dans les archipels. Mais pour Frébault, "ils n’ont pas respecté les consignes de vote du groupe. Ils ont validé le budget. Seront-ils sanctionnés par le parti ? Dans le cas contraire, la question se pose : y a-t-il deux poids, deux mesures au Tahoera’a ? Mais vous savez, j’avais annoncé après mon départ du parti que d’autres élus allaient suivre. (…) Ce sont des maires, le meilleur choix qu’ils ont à faire est d’aller dans le sens de la majorité".