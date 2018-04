Ivre, un chauffard tue un cycliste de 24 ans : 30 mois de prison ferme

Au tribunal ce mardi, le prévenu, père de trois enfants, était donc poursuivi pour homicide involontaire aggravé par deux circonstances: l'état d'ébriété et le délit de fuite. L'homme a indiqué qu'il n'avait pas vu le cycliste le soir des faits : "je roulais. Ma roue avant droite a crevé. Je me suis arrêté. Lorsque j'ai vu l'état de l'avant de la voiture, j'ai paniqué car j'ai compris que j'avais percuté quelqu'un. Je ne savais plus quoi faire (…) Encore aujourd'hui, cela m'empêche de dormir, je pense à sa famille. Même si cela ne le ramènera pas, je demande pardon à ses proches, je ne sais pas comment j'en suis arrivé là."



Le tribunal n'a pas manqué d'évoquer les six mois de prison auxquels a été condamné le prévenu en février dernier pour conduite en état d'ébriété : "vous sortez de prison. Vous savez que vous êtes mis en examen pour un homicide involontaire et vous reprenez le volant alors que vous avez bu?" Le mis en cause est resté silencieux, visiblement incapable d'apporter une réponse à cette inconscience manifeste.



L'avocat de la famille de la victime, qui n'a demandé aucune indemnisation, a évoqué le souvenir d'un jeune homme "doux et sympathique" , fauché par un homme "inconscient et insouciant. "



Le procureur de la République a requis 5 ans de prison dont un avec sursis mise à l'épreuve : "il faut analyser la gravité intrinsèque de ces faits à l'aune de la personnalité et du casier judiciaire du prévenu. Après 4 mois de détention provisoire, nous aurions pu penser qu'il avait compris."



Pour la défense du prévenu, son conseil a affirmé que son client avait eu une "véritable prise de conscience."



Après en avoir délibéré, les magistrats ont condamné l'homme à 5 ans de prison dont 30 mois avec sursis mise à l'épreuve pendant 2 ans, obligations de soins, de travail et d'indemnisation. Le tout assorti d'un mandat de dépôt.