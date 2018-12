Ivre, il frappe un gendarme

PAPEETE, le 18 décembre - Un jeune homme de 21 ans a été présenté en comparution immédiate ce lundi pour des violences commises sur une personne dépositaire de l’autorité publique. Dans le cadre d’une arrestation, le prévenu avait mis un coup de poing à un gendarme. Transporté à l’hôpital, ce dernier avait bénéficié d’une incapacité totale de travail (ITT) de cinq jours. L’agresseur ayant demandé un délai pour préparer sa défense, l’affaire a été renvoyée au 21 février prochain.



Initialement, les gendarmes avaient été appelés à Arue afin d’intervenir dans le cadre de violences conjugales. Sur place, ils s’étaient retrouvés face à un couple particulièrement excité. Ivre et sous ice, le prévenu avait alors mis un coup de poing au gendarme qui tentait de le maîtriser. Une fois menotté et placé dans le fourgon, l’homme avait alors commencé à donner des coups de pied sur la vitre du véhicule qui s’était brisée.



Pour ces violences et ces dégradations, le jeune homme a été présenté ce lundi en comparution immédiate. Comme l’a indiqué le président du tribunal, le prévenu était déjà sous le coup d’une note de recherche nationale car il ne suivait pas les mesures de son contrôle judiciaire. Parmi les dix condamnations inscrites sur son casier judiciaire, la plupart sont relatives à des violences.



Le prévenu ayant demandé un délai pour préparer sa défense, il a été placé en détention provisoire dans l’attente de sa prochaine comparution qui aura lieu le 21 février 2019.