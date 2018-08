Italie : un viaduc d'autoroute s'effondre à Gênes, des dizaines de victimes

Rome, Italie | AFP | mardi 14/08/2018 - Une longue portion d'un viaduc de l'autoroute A10 s'est effondrée mardi à Gênes, dans le nord de l'Italie, faisant des "dizaines de victimes", dont un nombre indéterminé de morts, tandis que le ministre des Transports a dit redouter "une immense tragédie".



Selon plusieurs médias citant des sources du ministère de l'Intérieur, la catastrophe a fait au moins 11 morts et cinq blessés graves.

Le directeur du centre d'appel des urgences de Gênes, a parlé à quelques médias de "dizaines de victimes", sans préciser s'il s'agissait de morts ou de blessés, des propos confirmés à l'AFP par son entourage.

"Je suis avec une immense appréhension ce qui est arrivé à Gênes et qui se profile comme une immense tragédie", a réagi le ministre des Transports et des Infrastructures, Danilo Toninelli.

"Nous suivons la situation minute par minute, je remercie les 200 pompiers qui sont à l'oeuvre pour sauver des vies", a pour sa part déclaré le ministre de l'Intérieur, Matteo Salvini.

Les images de télévision montrent des dizaines de secouristes s'activant autour de carcasses de camions et de voitures précipités dans le vide, sur une soixantaine de mètres.

Selon les pompiers, le pont dit Morandi s'est effondré vers 12H00 (10H00 GMT). "Les équipes des pompiers sont engagés en masse, les équipes de recherches et cynophiles sont activées", avaient-ils annoncé plus tôt sur Twitter.

D'après la direction régionale des pompiers de Gênes, l'infrastructure s'est en grande partie écroulée sur des voies ferrées qu'elle croise.

L'effondrement du viaduc a effleuré les locaux d'une usine produisant de l'énergie dont l'entrée se trouve en contrebas, mais seul le parking semble avoir été touché. L'entreprise était vide à l'approche du 15 août, un jour férié, à l'exception de la présence d'une équipe de maintenance.

Les images diffusées montrent le viaduc avec plusieurs dizaines de mètres manquants, dans une zone industrielle. Sur les premiers clichés, on voit une scène dans la brume. Les services météorologiques avaient émis une alerte aux orages et aux fortes pluie en Ligurie.

En raison du relief très accidenté de la région de Gênes, entre mer et montagne, le parcours de l'autoroute est jalonné de longs viaducs et de tunnels.

Le pont Morandi qui s'est écroulé avait déjà essuyé des critiques dans le passé. Selon le site internet ingegneri.info, le pont d'une longueur de 1.182 mètres a été inauguré en 1967. Il a été construit entre 1963 et 1967 avec une structure mixte, en ciment armé précontraint et en ciment armé ordinaire.