Italie, Brésil et Australie en 8e du Mondial féminin, la Jamaïque sort

Paris, France | AFP | mardi 18/06/2019 - Italiennes, Australiennes et Brésiliennes se sont qualifiées mardi pour les 8e de finale de la Coupe du monde féminine de football avec le même nombre de points, six, dans un groupe C où les novices jamaïcaines sortent avec un petit but marqué.



L'Italie, déjà qualifiée avant le dernier match à Valenciennes contre le Brésil, s'est certes inclinée sur un but de Marta, devenue au passage la meilleure buteuse de l'histoire de la Coupe du monde, hommes et femmes confondus, mais a pris la tête du groupe à la faveur d'une meilleure différence de but.

Du coup, les Italiennes s'assurent de jouer un huitième assez favorable contre une équipe qui aura terminé troisième du groupe A, B ou F.

Deuxièmes après leur carton 4-1 contre la Jamaïque, avec un quadruplé de leur capitaine Sam Kerr, les Australiennes connaissent, elles, leur adversaire: la Norvège.

Elles possèdent la même différence de but que le Brésil, troisième, mais ont marqué deux buts de plus et passent donc devant.

Du coup, les Brésiliennes pourraient se retrouver sur le chemin de la France dès les huitièmes.

Quant aux Jamaïcaines, qui découvraient la compétition, elles ont sauvé l'honneur en marquant le premier but de leur histoire en Coupe du monde.