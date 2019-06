Italie: 43 migrants toujours bloqués en mer

Rome, Italie | AFP | jeudi 20/06/2019 - Quarante-trois migrants étaient toujours bloqués en mer jeudi, près des eaux territoriales italiennes, face à l'île de Lampedusa, le ministre italien de l'Intérieur Matteo Salvini (extrême droite) interdisant leur débarquement.



"Le navire Sea Watch s'en fiche des règles et participe au trafic d'êtres humains. Je ne donnerai pas l'autorisation d'accoster, ni maintenant ni à Noël ou au Nouvel An à ceux qui se fichent des règles", a déclaré M. Salvini à la radio.

Le navire humanitaire Sea-Watch 3 a secouru, le 12 juin, 53 migrants sur un canot pneumatique parti des côtes libyennes. Le commandant du navire a refusé de les ramener en Libye, un pays qui n'est pas considéré comme un lieu sûr, et s'est dirigé vers les côtes italiennes.

Dix de ces migrants, dont des femmes enceintes, ont été autorisés à débarquer samedi à Lampedusa, mais les 43 autres restent sur le navire qui ne peut pas entrer dans les eaux territoriales italiennes où il risque d'être confisqué.

Quarante-cinq migrants arrivés par leurs propres moyens, sur une petite embarcation de bois, à proximité de Lampedusa, ont pu débarquer mercredi dans ce port.

Dans un message à l'occasion de la Journée mondiale des réfugiés ce jeudi, le président de la République italienne Sergio Mattarella a rappelé que les "devoirs de solidarité, d'assistance et d'accueil" faisaient partie des "principes fondamentaux" de la Constitution italienne, tout en appelant à la concertation au niveau "international et surtout européen" pour gérer les flux migratoires.

"Saluons le courage de ceux obligés de fuir. Un monde qui choisit de ne pas accueillir, de ne pas sauver, de fermer les portes à l'étranger, est un monde lugubre et sombre", a estimé pour sa part sur Twitter Carlotta Sami, la porte-parole pour le sud de l'Europe du Haut commissariat de l'ONU pour les réfugiés (UNHCR).