Italie : 1,2 tonne de cocaïne sud-américaine saisie dans un conteneur de bananes

Rome, Italie | AFP | jeudi 14/11/2019 - Plus d'une tonne de cocaïne a été saisie dans un conteneur de bananes arrivé au port de Gioia Tauro en Calabre (sud de l'Italie) en provenance de l'Amérique du Sud et à destination de l'Allemagne, ont annoncé les carabiniers italiens et la police financière.



Une fois recoupée, la drogue - 1,2 tonne au total - aurait pu générer au moins de 250 millions d'euros de recettes, a souligné la police financière dans un communiqué.

La ministre de l'Intérieur et ex-préfette Luciana Lamorgese a adressé ses "compliments" à la direction régionale de la lutte contre la mafia, aux carabiniers de Reggio Calabria et aux agents locaux de la police financière pour ce qui est "l'une des plus importantes saisies de cocaïne effectuées sur le territoire national".

L'opération a été réalisée grâce à une étroite coopération entre les carabiniers et l'agence des douanes de Gioia Tauro, le plus grand port de conteneurs d'Italie (et le 10e d'Europe), et sur le plan international à laquelle a participé Europol, la police de l'Union européenne.

La drogue était dissimulée dans 144 cartons de bananes à l'intérieur d'un conteneur réfrigéré.

La saisie est le résultat d'une "enquête approfondie de la police financière et des douaniers sur l'ensemble de la cargaison sur laquelle un nombre restreint de cartons ont été sélectionnés", selon le communiqué. La drogue a été découverte grâce à des équipements radiographiques.

Dans leur communiqué, les carabiniers ont souligné que cette saisie confirmait le rôle "central de la plaine et du port de Gioia Tauro en tant que noeud de transit prioritaire pour les grands trafics de cocaïne" gérés par la Ndrangheta, la mafia calabraise.

"Cette maxi saisie de drogue démontre que le pouvoir des clans de la Ndrangheta est encore énorme mais confirme aussi les brillants résultats de nos forces de l'ordre", a commenté la porte-parole à la Chambre des députés du Mouvement 5 Etoiles (au pouvoir), la Calabraise Federica Dieni.