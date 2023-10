Israël-Gaza: "Nous ne changerons pas d'un iota notre position", déclare Panot

Paris, France | AFP | mardi 10/10/2023 - "Nous ne changerons pas d'un iota notre position qui est celle des partisans de la paix", a déclaré mardi la présidente des députés LFI Mathilde Panot, en réponse aux critiques de tous bords contre la réaction des Insoumis après l'attaque du Hamas contre Israël.



"LFI est le mouvement de la paix (...) Il est faux de dire que nous n'avons pas condamné les crimes de guerre qui ont eu lieu samedi, comme nous condamnons ceux qui ont lieu actuellement à Gaza", a ajouté la députée du Val-de-Marne, insistant pour "qu'une solution politique soit trouvée".



Mathilde Panot n'a pas souhaité directement qualifier le Hamas d'organisation "terroriste": "C'est la branche armée qui est aujourd'hui responsable de crimes de guerre", a-t-elle dit.



Réagissant à une vidéo montrant une partie de la conférence de presse, plusieurs députés d'autres groupes ont dénoncé ces propos.



"Inacceptable. Le Hamas est une organisation terroriste. Pas l'armée régulière de Palestine", a réagi sur le réseau X (ex-Twitter) le premier secrétaire du PS Olivier Faure.



"En ne nommant pas le Hamas comme groupe terroriste, mais comme force armée qui commet des crimes de guerre, LFI légitime le Hamas et ses modes d'action", a également réagi le député socialiste Jérôme Guedj.



"Les atermoiements coupables de la France insoumise sont indignes", a critiqué le président Renaissance de la commission des Affaires européennes Pieyre-Alexandre Anglade. Le vice-président RN de l'Assemblée nationale, Sébastien Chenu, a dénoncé une "honte absolue".



Des députés LFI ont répliqué en retour que la séquence ne montrait qu'une partie des déclarations de Matilde Panot.



"Nous condamnons l'ensemble des crimes de guerre, qui visent à la terreur, donc on peut appeler ça terroriste", avait-elle également répondu pendant cette conférence de presse.



Dans un échange tendu avec un journaliste qui lui a demandé si LFI était devenue l'"idiot utile du Hamas", reprenant une formule de Jérôme Guedj, et si l'antisémitisme était "devenu une valeur de gauche ou en tout cas de LFI", Mme Panot a dénoncé une question "insultante".



"La petite musique qui consiste à dire que nous serions antisémites est fausse, l'antisémitisme est un poison que nous combattons", a-t-elle répondu.



Elle s'est dite surprise "de ne trouver dans les communiqués du Quai d'Orsay, ou encore moins dans le communiqué hier (lundi) du président de la République (Emmanuel Macron), nulle part le mot paix" ou "cessez-le-feu", saluant la position de l'Onu, qui a rappelé que le siège de la bande de Gaza, annoncé par Israël, était "interdit" par le droit international humanitaire.



Fermement critiqué pour son communiqué initial samedi mettant en parallèle l'attaque du Hamas et la politique du gouvernement israélien, le groupe LFI a répondu via sa présidente: "Notre communiqué correspond à la position historique de la France et n’est en rien infamant. C'est un communiqué pour la paix".



"Il est évident que la situation évolue", a-t-elle toutefois souligné, citant notamment "l'annonce faite sur les otages qui est glaçante".



Le Hamas a menacé d'exécuter des otages israéliens en réaction aux frappes israéliennes qui se multiplient sur la bande de Gaza.