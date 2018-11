Isère: une assistante maternelle mise en examen pour des violences sur un bébé

Grenoble, France | AFP | jeudi 29/11/2018 - Une assistante maternelle suspectée d'avoir maltraité un bébé dont elle avait la garde a été mise en examen et placé sous contrôle judiciaire, a indiqué jeudi le parquet de Bourgoin Jallieu (Isère), confirmant une information du quotidien Le Dauphiné Libéré.



Âgée d'une trentaine d'années, cette jeune femme qui exerçait sa profession à proximité de La Tour-du-Pin, dans le nord du département, a été mise en examen mercredi pour "violences aggravées sur mineur de (moins de) 15 ans par personne ayant autorité".

Elle est suspectée d'avoir brutalisé à plusieurs reprises une petite fille d'un an qui avait été conduite vendredi à l'hôpital mère-enfant de Bron, près de Lyon, après un malaise.

C'est l'équipe médicale de l'établissement qui, après avoir constaté que l'enfant présentait tous les symptômes du syndrome du "bébé secoué", a signalé aux autorités des suspicions de maltraitance.

"L'enfant est sortie de réanimation", a précisé le parquet, qui s'est refusé à tout autre commentaire. Les parents de la petite fille ont été mis hors de cause.

Au cours de sa garde à vue, prolongée de vingt-quatre heures lundi, la jeune assistante maternelle a dans un premier temps "nié les faits, avant de les reconnaître lors de sa première comparution devant le magistrat instructeur", selon le Dauphiné Libéré.

"Les premiers éléments permettent d'indiquer qu'il y a eu au moins deux épisodes à des âges différents", a indiqué au quotidien régional Dietlind Baudoin, la procureure de la République de Bourgoin-Jallieu.

L'enquête a été confiée à la gendarmerie de la Tour-du-Pin.