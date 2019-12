Isabelle Barbeau, la voile dans la peau

TAHITI, le 10 décembre 2019 - Après une carrière de sportive de haut niveau, Isabelle Barbeau est devenue arbitre pour des courses à voile en Nouvelle-Zélande, en Californie ou en métropole. Focus sur cette passionnée de sports nautiques.



Isabelle Barbeau est une ancienne sportive de haut niveau qui s’est reconvertie dans l’arbitrage. Elle a commencé à naviguer à l’âge sept ans sur optimist et depuis elle n’a pas arrêté. Elle a continué sur laser puis elle a intégré l’équipe de France pour préparer les Jeux Olympiques de Séoul en 1988.



Elle a régaté ensuite sur une vingtaine de championnats du monde, de championnats d’Europe et de championnats de France. Elle a obtenu plusieurs médailles aux Jeux du Pacifique et un titre de championne du monde en dériveur 470. Un de ses derniers résultats en laser a été une belle médaille de bronze aux World Master Games, en Nouvelle-Zélande en 2017.



Titulaire d’un BEES voile, elle est passionnée de voile « même si ce n’est plus mon métier », précise-t-elle. Isabelle Barbeau est toujours en train de « naviguer, développer des structures, conseiller, détecter et entrainer les jeunes Polynésiens… ». Elle continue de régater sur de multiples supports : dériveur, catamaran, quillard, kite ou sur son propre bateau de course, un pogo 8,5, même si elle consacre désormais une bonne partie de son temps à l’arbitrage. SB