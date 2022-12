“Irresponsabilité pénale” pour le braqueur de la Banque de Tahiti

Tahiti, le 26 décembre 2022 - L’homme accusé d’avoir commis une tentative de vol avec arme blanche, le 27 septembre dernier à l’agence de la Banque de Tahiti de Fare Tony, a été jugé lundi en comparution immédiate. Après délibération, il a été reconnu irresponsable sur le plan pénal.



Un jugement en irresponsabilité sur le plan pénal pour le pseudo braqueur de la banque de Tahiti. L’homme de 54 ans, arrêté en septembre dernier et détenu depuis, a été jugé lundi, en comparution immédiate, pour une tentative de vol avec arme blanche à l’agence de la Banque de Tahiti de Fare Tony à Papeete. Il a été reconnu coupable des faits qui lui étaient reprochés, mais également irresponsable sur le plan pénal.

La quinquagénaire a tout de même reçu une interdiction de rentrer en contact avec la guichetière et de pénétrer dans l’agence où il a commis les méfaits, pendant 5 ans. Il devra également s’acquitter d’une amende pour préjudice de 50 000 Fcfp pour l’employée de la banque (qui a déclaré une incapacité de travail de 5 jours après le délit) et de 100 000 Fcfp pour la Banque de Tahiti. Le natif de Papeete est bien connu des services de police, multirécidiviste, il avait déjà été condamné pour vol et agression dans les années 90 ainsi que pour viol sur mineur en 2003 ou encore pour une autre tentative de braquage au couteau en 2017, cette fois-ci dans les locaux de la Banque Socredo.



L’enjeu de l’affaire, l’état psychologie du condamné



L’affaire avait été renvoyée le 15 décembre afin d’obtenir une contre-expertise psychologique. Pas de surprise pour la seconde qui corroborera parfaitement la première. Une analyse qui dépeint le coupable comme un homme a tendance schizophrène, avec des délires mégalomaniaques chroniques tout en ayant des troubles du jugement et un état de démence avancé. L’homme avait également fait de nombreux séjours en hôpital psychiatrique.

C’est ce profil psychologique qui était tout l’enjeu de l’affaire. Fallait-il le juger comme un homme instable sur le plan mental, comme le préconisait la défense, ou comme quelqu’un dont le discernement n’avait pas été altéré, comme le souhaitait la partie civile. Le tribunal a pris la décision de suivre le raisonnement de la défense en le jugeant coupable mais irresponsable sur le plan pénal.



“Il a demandé 1 million à la guichetière”



Le 27 septembre dernier, le quinquagénaire était entré dans l’agence de la Banque de Tahiti de Fare Tony à Papeete. Après avoir attendu que la plupart des clients aient déserté la banque, l’homme s’était approché d'une guichetière et lui avait demandé 1 million de Fcfp, avant d’en réclamer deux au responsable de l’agence averti par son employée. “Il disait qu’il avait un couteau dans son sac”, raconte le président du tribunal en relatant les faits. Une arme blanche qu’il avait achetée dans un magasin sur le chemin avant d’aller braquer la banque. Il déclare à la barre avoir “gardé son couteau caché” car il avait “peur de faire du mal eux gens”. Le responsable de la banque a ensuite réussi à calmer et à faire assoir l’assaillant en attendant que les forces de police arrivent et l’interpellent. Une arrestation qui s’est déroulée sans aucune violence ni agressivité.