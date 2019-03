Irmine Tehei, une femme généreuse

Irmine Tehei est née le 24 décembre 1951, à Papeete. "Vous avez grandi à côté d’une propriété du CAMICA et vous ainsi très vite eu le souci d’aider votre prochain, ce que vous avez fait toute votre vie. D’abord animatrice culturelle à l’OTAC, de 1971 à 1993, vous avez ensuite été, pendant cinq années, de 1994 à 1999, au cabinet du ministère de la Solidarité et de la Famille, de Béatrice Vernaudon ", a rappelé le président du Pays. "Puis, vous avez été accompagnatrice sociale à l’OPH, à partir de l’année 2000 et ce jusqu’à ce vous preniez votre retraite en 2007."



Irmine Tehei est mère de 7 enfants, et aussi de 3 enfants fa’a'amu. Elle a épousé le diacre Albérique Tehei, responsable de la paroisse Sainte-Anne durant 40 ans et qui est aujourd’hui en service à Maria No Te Hau. " Vous êtes aussi et surtout connue pour votre intense activité dans le monde associatif", a souligné Edouard Fritch. " Parfaitement bilingue en Français et en Reo Tahiti, vous avez été ainsi présidente de l’association Te Tia Ara, association de défense des consommateurs, que vous avez créée à l’origine pour aider des familles qui allaient perdre leur logement." Irmine Tehei est aussi secrétaire de l’UFC, l’Union des femmes catholiques, mais également présidente de l’UFFO- Polynésie, cette belle association créée en 2012 pour porter la voix des femmes polynésiennes en Océanie.



"De nature chaleureuse, apaisée et apaisante, généreuse, soutenue par une famille nombreuse et solidaire, sachant toujours vous rendre disponible, vous êtes de tous les combats pour défendre durablement l’intérêt général et les personnes les moins favorisées" , a mis en avant le président du Pays.