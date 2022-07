Iran: deux avions de ligne pakistanais échappent de peu à une collision, enquête ouverte

Téhéran, Iran | AFP | mercredi 27/07/2022 - L'organisation de l'aviation civile aérienne iranienne a ouvert une enquête après que deux avions de ligne pakistanais ont échappé de peu à une collision dans l'espace aérien iranien dimanche, rapporte mercredi la chaîne de télévision d'Etat Irib.



A la demande de la compagnie Pakistan International Airlines (PIA), "des mesures ont été prises pour recevoir les documents du centre de contrôle aérien (iranien) et nous avons demandé les rapports des pilotes des avions pour enquêter", a précisé Hassan Khoshkhoo, directeur adjoint de l'organisation de l'aviation civile iranienne, selon des propos rapportés par Irib.



"Après avoir reçu tous les rapports, la question sera soumise au département accident de l'aviation civile et nous annoncerons le résultat", a-t-il ajouté.



Deux avions de ligne pakistanais ont échappé de peu à une collision à haute altitude dans l'espace aérien iranien en raison d'une erreur humaine des contrôleurs aériens, a indiqué mardi un porte-parole de PIA.



L'incident a eu lieu dimanche, quand le Contrôle du trafic aérien iranien (ATC) a autorisé un avion de PIA à destination de Peshawar à descendre en altitude. Un autre avion de PIA en route pour Dubaï était en dessous et les deux appareils se sont approchés à quelque 300 mètres de distance, selon cette source.



"Un système d'évitement des collisions a aidé les deux pilotes à corriger leur cap et éviter l'accident après que les deux avions se sont approchés l'un de l'autre", avait déclaré PIA.



M. Khoshkhoo a confirmé que les avions étaient équipés de ce système qui a permis de "donner les avertissements nécessaires depuis une longue distance", ajoutant que "de tels incidents s'étaient déjà produits dans d'autres pays".