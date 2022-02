Invasion de l'Ukraine: 250 chasseurs alpins d'Annecy en route pour la Roumanie

Annecy, France | AFP | lundi 28/02/2022 - Un détachement de 250 soldats du 27e bataillon de chasseurs alpins (BCA) d’Annecy a pris lundi la direction des Bouches-du-Rhône, où les soldats embarqueront pour la Roumanie afin de renforcer le dispositif de l’Otan suite à l’invasion de l’Ukraine par la Russie.



Cette mission visera à "assurer une solidarité stratégique vis-à-vis des pays de l’alliance", a déclaré à la presse le chef de corps de cette unité d’infanterie de montagne, le colonel Vincent Minguet.



Les soldats du 27e BCA seront rejoints par un escadron de cavalerie du 4e régiment de chasseurs (RCH) de Gap, une compagnie du 126e régiment d’infanterie de Brive et une compagnie de lanciers belges, représentant au total quelque 550 soldats, a-t-il précisé.



La France avait annoncé fin janvier qu'elle comptait envoyer "plusieurs centaines" de ses soldats en Roumanie dans le cadre d'opérations de l'Otan. Vendredi à Bruxelles, Emmanuel Macron a annoncé qu'il allait "accélérer" ce déploiement.



"Nous irons renforcer les défenses sur le flanc Est de l’Europe, une défense réactive non escalatoire", a annoncé le colonel Minguet à ses troupes réunies sur la place d’armes du quartier Tom-Morel, d’où sont partis en bus les militaires, direction Miramas. Ils s’envoleront cette semaine, à partir de mardi, de la base aérienne d’Istres.



"On se déploie en Roumanie, sur plusieurs emprises. On est en train d’étudier, ça va faire partie de nos prochains travaux la semaine prochaine avec nos alliés", a expliqué le colonel Minguet à la presse.



"Un peu l'inconnu"



Concernant les opérations sur place, le 27e BCA "s’est préparé à toutes les possibilités, de l’assistance aux populations jusqu’aux actions de combat avec emploi de la force armée".



Ces militaires, les premiers français déployés dans ce secteur depuis le début de la guerre en Ukraine, seront là pour "rassurer, renforcer le dispositif" mais pas "pour augmenter la pression", a précisé le chef de corps. Ils travailleront sous le commandement du chef d’état-major des armées sur des missions assignées par l’Otan.



"Il y a quelques mois, pour beaucoup d’entre vous, vous étiez encore au Sahel par 40 degrés, sous la poussière. Demain, on sera par des températures négatives, sous la neige", a encore averti le colonel Minguet à ses troupes. "Le climat change, l’environnement émotionnel sera le même, celui des conflits armés".



"C’est un peu l’inconnu. On sait qu’on y va, on ne sait pas encore trop pourquoi, quel sera notre rôle à jouer, mais on est prêts", a commenté à l'AFP le caporal Thibaud, sans dévoiler son nom de famille.



"On a réussi à bien gérer toutes les préparations, donc on peut partir serein", a commenté de son côté Adrian, première classe dont c'est le premier départ à l'étranger. "On est bien montés en puissance sur l’exercice en combats urbains."



Le chef de corps a rappelé que le 27e BCA était en alerte depuis un mois et donc préparé à cette mission.