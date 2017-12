Interview exclusive de Lost Frequencies : "Je suis très excité et curieux de rencontrer le public polynésien !"

PAPEETE, le 12 décembre 2017 - Le DJ belge Felix De Laet, alias Lost Frequencies, est arrivé dimanche à Tahiti. Avant de nous offrir un set explosif vendredi soir, dans les jardins du Parc Paofai, l'artiste qui est connu mondialement pour son tube "Are you with me" s'est confié en exclusivité à Tahiti Infos.



Comment est née votre passion pour la musique ?

"Depuis que je suis jeune, j’adore passer mon temps à écouter de la musique ; ce n’est pas venu d’un endroit particulier ou d'un moment spécifique, c’est juste quelque chose que j’adore faire. Et ce n’est jamais parti, la musique peut vous faire sentir de tellement de façons différentes, et c’est ça que j’adore !"



Pourquoi avoir choisi l'électro en particulier ?

"J’ai un faible pour la musique électronique depuis que j’ai 11/12 ans. C’est le style de musique qui m’intriguait le plus et auquel je pouvais passer des heures à chercher des nouvelles chansons et découvrir de nouveaux artistes…"



Comment définiriez-vous votre style "Tropical House" ?

"Je le définirais comme un style de house très accessible et très « radio-friendly ». C'est probablement pour cela qu’il est devenu si populaire ! Mais c'est aussi une musique expérimentale, je passe pas mal de temps à essayer de créer des chansons qui ont une touche de cette « vibe », tout en ayant le groove et la force d’une piste à jouer pour dans mes DJ- sets."



Vous êtes DJ, compositeur et réalisateur artistique, comment gérez-vous toutes vos casquettes ?

"En faisant ce qui me plait ! Je passe mon temps à faire/écouter/jouer de la musique, donc j’ai constamment plein d’idées qui viennent en moi. Que ce soit musicalement, visuellement ou un projet que j’aimerais développer ! Je suis tout le temps en train de penser quelle sera la prochaine étape et comment faire en sorte qu’elle se développe de façon à ce que ce soit un succès ou en tout cas quelque chose dont je sois fier."



Quels sont les événements les plus marquants de votre carrière ?

"Probablement lorsque mon titre « Are you with me » était n° 1 au Royaume-Uni ! J’étais le premier Belge à réussir cela."



De grands noms comme Bob Sinclar, Joachim Garraud, ou encore Synapson se sont produits à Tahiti : quels échos avez-vous eu de leurs séjours ?

"J’ai eu des échos notamment du duo Synapson… Ce sont des copains, et ils m’ont dit qu’ils avaient passé un super moment chez vous, à Tahiti, donc je suis très excité et curieux de découvrir Tahiti et de rencontrer le public polynésien !"