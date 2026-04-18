

Interpellation de revendeurs et de consommateurs d'ice à Fakarava

Tahiti le 14 mai 2026. La métamphétamine ne touche pas que Tahiti, loin de là. Par un communiqué, la gendarmerie de la Polynésie française explique ce jeudi avoir procédé à l'interpellation de plusieurs revendeurs et de consommateurs sur l'atoll de Fakarava.





Les investigations et les surveillances conduites par les gendarmes ont confirmé l’existence d’un réseau de 22 consommateurs habituels ou occasionnels et de 6 revendeurs sur l’île.

Sous le contrôle du Parquet de Papeete, trois vagues d’interpellations successives ont ainsi pu être conduites rapidement par la compagnie de gendarmerie des archipels. Les auditions et perquisitions ont permis de matérialiser le fonctionnement du réseau : les gendarmes ont pu en mettre en évidence la structure de ce réseau dont les mis en cause ont reconnu qu’ils achetaient l’ICE à Tahiti avant de l’acheminer vers Fakarava où le produit était alors revendu.

Dans la continuité du plan anti-stupéfiants porté par le Haut-commissariat de la République de Polynésie française, l’action de la brigade des Tuamotu-Centre a ainsi permis de présenter à la justice les tenants d’un réseau qui œuvrait depuis des semaines, démontrant que l’engagement des militaires se prolonge sur les atolls au bénéfice de toute la population polynésienne.

Rédigé par Bertrand PREVOST le Jeudi 14 Mai 2026 à 11:09 | Lu 576 fois



