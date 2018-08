Internet, star toute catégorie chez les adolescents

PAPEETE, le 22 août 2018 - La lecture, mais également le cinéma, la télévision, la presse écrite ont été abandonnés par les adolescents qui leur préfèrent Internet. Les résultats d’une étude menée aux États-Unis sur 1 million des jeunes entre 14 et 18 ans pendant 40 ans le confirment.



La tendance est la même, quelles que soient l’origine sociale, ethnique, le sexe des personnes interrogées : les adolescents désertent les médias traditionnels (livre, télévision, cinéma). Ils ne jurent plus que par Internet en général et les réseaux sociaux en particulier. Même s’il est possible de télécharger des journaux, magazines, livres sur des tablettes ou smartphone. Le transfer ne se fait pas.



Ces observations sont tirées d’une étude (Psychologie de la culture des médias populaires, tendances de l’utilisation des médias par les adolescents américains, 1976-2016) publiée par l’ American psychological association le 16 août dernier.



Ainsi, à la lecture de cette étude, tu découvriras qu’entre 2006 et 2016, les jeunes de 18 ans ont multiplié par deux le temps qu’il consacrait à Internet. Dans la journée, ils passent désormais six heures pour envoyer des SMS, jouer et surfer sur les médias sociaux. Durant la même période, le temps consacré à Internet a augmenté de 75 % chez les adolescents de 16 ans.



Il y a dix ans, un adolescent sur deux était sur les réseaux sociaux, aujourd’hui, ils sont huit sur dix à y être alors qu’ils ne sont plus que 16% à lire des livres (contre 60% dans les années 70) et 2% à lire les journaux.



Les résultats de cette étude ont été obtenus grâce au suivi de jeunes américains entre 14 et 18 ans, scolarisés de la huitième à la douzième. Ce qui correspond à des enfants inscrits en 3e, seconde, première ou terminale dans le système français.



Les résultats sont présentés alors même que les professionnels de santé tirent la sonnette d’alarme contre l’utilisation massive des écrans chez les adolescents, les enfants voir les tout-petits. D’autres s’inquiètent de la nuisance de la lumière bleue chez les enfants comme chez les adultes.



À l’issue de la présentation des résultats de l’étude Psychologie de la culture des médias populaires, tendances de l’utilisation des médias par les adolescents américains, 1976-2016, les chercheurs s’interrogent. Ils se demandent comment ces enfants qui ne lisent plus pourront se concentrer sur des ouvrages de plusieurs centaines de pages à l’université par exemple ?



En voyant les adolescents discuter via les médias sociaux entre deux tâches, ils se demandent comment ces mêmes adolescents pourront focaliser leur attention sur des apprentissages au long cours. Et toi, comment utilises-tu les médias ?