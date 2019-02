Internet : Une aide allant jusqu'à 200 000 francs pour connecter les entreprises

Concrètement, cette aide financière intervient sur la base d’un cofinancement des frais relatifs aux dépenses liées aux équipements et installations nécessaires au raccordement Internet. Les investissements éligibles sont les frais de raccordement au réseau d’un opérateur de télécommunications ; les frais d’installation dans les locaux de l’entreprise ; l’achat du matériel permettant de se connecter à Internet et les frais de mise en service. L'aide ne peut excéder 70% des frais engagés par l’entreprise dans la limite de 200 000 francs. L’aide ne peut être attribuée qu’une fois par bénéficiaire pour une période de trois ans à compter de son attribution et dans la limite des crédits disponibles.

Pour bénéficier de ce dispositif d'aide, il faut être soit une personne physique non-salariée, exerçant son activité sous forme d’entreprise individuelle en Polynésie française, à jour de ses obligations fiscales et sociales ; soit une personne morale, exerçant son activité en Polynésie française, à jour de ses obligations fiscales et sociales. Les bénéficiaires doivent justifier auprès de l’autorité administrative des dépenses engagées dans un délai de six mois à compter de la date de publication.

La gestion de ce dispositif d’aide à la connexion à l’Internet (ACI) en Polynésie française, est assurée par la Direction générale de l’économie numérique (DGEN). Elle assure l’instruction et le suivi des dossiers de demande d’aide à la connexion des entreprises polynésiennes.