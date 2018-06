Interdiction de naviguer pendant les compétitions de Va’a dans la Baie de Taaone

Un arrêté portant sur une interdiction de navigation maritime pendant la compétition Va’a Mata’eina‘a Contest et les 18èmes Championnats du Monde de Va’a – Vitesse, a été établi par le gouvernement. Dans un premier temps, elle s’applique du mercredi 20 jusqu’au lundi 25 dans le cadre de la compétition de samedi.



Le Ministère du logement et de l’aménagement du territoire a acté dans l’arrêté N° 01101 une interdiction de navigation de tout navire et embarcations légères ne faisant pas parti de l’organisation des événements.

Cette interdiction s’applique jour et nuit, et prend effet :

• Du mercredi 20 au lundi 25 juin 2018 à l’occasion de la compétition Va’a Mata’eina’a

• Du Vendredi 13 au vendredi 27 juillet 2018 à l’occasion des Championnats du Monde de Va’a – Vitesse

Les limites de cette zone s’appliquent d’après le visuel ci-dessous, et sera délimité sur place grâce par des bouées :