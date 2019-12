Intercontinental Moorea : Fin de la grève, début des recours

Dans sa requête, l’avocat des quatre ex-salariés demande la nullité d’un licenciement basé uniquement sur la foi de « témoignages anonymes ». Une procédure qui bafoue, selon Me Stanley Cross, la liberté fondamentale du droit à un procès équitable garantie par la Convention européenne des droits de l’homme. « Ici en Polynésie, à ma connaissance, c’est la première fois qu’il y a un recours de ce genre », indique l’avocat qui explique demander la réintégration de ses clients « sous astreinte de 100 000 Fcfp par jour de retard » et en demandant un million de Fcfp de provision sur dommages et intérêts pour préjudice moral.



« Le problème qu’on a dans ce dossier, c’est que la direction de l’hôtel a entamé une enquête interne à laquelle les salariés et les représentants du personnel n’ont pas été associés », poursuit Me Cross. « Et la décision du licenciement a été décidée en évoquant dans les lettres de licenciement des témoignages dont on ne sait pas de qui il s’agit et qui ne permettent pas aux salariés de contester et d’apporter la preuve contraire aux accusations. » Il reviendra donc au tribunal du travail lundi prochain de se prononcer sur le bien fondé de l’urgence (en référé, NDLR) de réintégrer ou non les anciens salariés, avant un recours déposé au fond.



Me Stanley Cross annonce également qu’il entend relancer la plainte pour dénonciation calomnieuse déposée par ses clients contre la plaignante avant le non-lieu prononcé par la justice pénale. Et enfin, l’avocat précise par ailleurs avoir déposé une autre plainte avec constitution de partie civile contre la présidente de l’association Union des femmes francophones de l’Océanie (UFFO), Irmine Tehei, pour ses propos tenus au journal télévisé et présentant les quatre salariés de l’Intercontinental « comme des bêtes ».