InterContinental : Pas d'avancées dans les négociations

Tahiti, le 27 novembre 2019 - Les préavis de grève déposés vendredi dernier par une intersyndicale composée de O Oe To Oe Rima, la CSTP-FO, la CSIP et Otahi pour les hôtels du groupe InterContinental en Polynésie arrivent à échéance dans la nuit de mercredi. Les négociations se sont enchaînées mercredi entre la direction et les syndicalistes sans aucune avancée particulière.



Alors que la grève se poursuit à l'InterContinental Moorea, les réunions se sont enchaînées ce mercredi entre la direction du groupe InterContinental en Polynésie française et l'intersyndicale composée de O Oe To Oe Rima, la CSTP-FO, la CSIP et Otahi.



Au cœur des discussions, les revendications formulées lors des quatre préavis de grève déposés vendredi dernier pour l'hôtel The Brando à Tetiaroa, et pour les complexes de Tahiti, Moorea et Bora Bora. Des préavis qui sont arrivés à échéance dans la nuit de mercredi.