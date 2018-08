Intempéries dans le Gard: un Allemand de 70 ans porté disparu

Marseille, France | AFP | jeudi 09/08/2018 - Un Allemand de 70 ans, qui participait à l'encadrement d'une colonie de vacances d'enfants de la région de Leverkusen, évacués à Saint-Julien-de-Peyrolas (Gard) en raison de violents orages, est porté disparu, a indiqué la gendarmerie.



Suite à la brusque montée des eaux de l'Ardèche, l'homme s'est réfugié dans sa caravane qui a été emportée et retrouvée "vide et disloquée" en bordure de la rivière non loin du camping, a précisé la même source.

L' Ardèche a débordé de son lit à plusieurs endroits et présentait jeudi après-midi un débit boueux et violent.

267 pompiers dont des renforts des Bouches-du-Rhône, de l'Hérault et du Vaucluse, ainsi que quatre hélicoptères ont été mobilisés pour mettre à l'abri quelque 160 personnes de trois campings dont 80 en situation plus critique. Toutes ont été mises en sécurité à l'exception de l'homme porté disparu.

Aux alentours de la commune de Saint-Julien-de-Peyrolas, des véhicules, des pompiers et de nombreux "hommes grenouilles" en combinaison de plongée rouge participaient aux opérations de recherche, a constaté une journaliste de l'AFP.

De nombreuses tentes et installations du camping et centre de vacances Le Planjole, ont été totalement éventrées. Plusieurs routes étaient barrées dans cette zone à cause d'inondations.

Après un premier épisode de violents orages jeudi matin, la pluie battante a repris sur la zone vers 16h00.

Le Gard et sept autres départements du Sud-Est se trouvaient en vigilance orange aux orages et pluies inondations jeudi à 16H00.