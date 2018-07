Institut d’archives des essais nucléaires : « expliquer, rassembler et transmettre »

Au terme de cette rencontre, le Haut-commissaire et le président de la Polynésie française ont donné une conférence de presse durant laquelle René Bidal s’est exprimé sur l’état d’avancement du projet : « ce qui était essentiel pour nous, conformément à l’engagement qui avait été pris en janvier dernier quand la ministre a installé ce comité de pilotage, c’était de constater l’avancement des travaux que nous avions décidés à ce moment-là par l’intermédiaire d’un comité scientifique et d’un comité bâtimentaire. Depuis l’installation du comité de pilotage, dix réunions ont eu lieu (…) Le programme que nous a aujourd’hui présenté le comité tourne autour de trois thèmes : exprimer, rassembler et transmettre. L’on devine ici la vocation souhaitée par nous tous à ce futur centre : exprimer la mémoire des essais nucléaires, permettre le témoignage autour de ces essais et pouvoir faire savoir car dans la transmission, il y a l’éducation. Le champ est désormais ouvert à une seconde étape qui est la définition, avec un appel d’offre et un cahier des charges précis, de ce que nous allons faire comme bâtiments, comme répartition des salles, comme surfaces utiles etc… La troisième étape sera le rendu de ces études qui nous permettra de trancher les aspects financiers. »



Ce projet, impulsé par François Hollande en 2016 lors de sa visite en Polynésie française, a pour but de laisser une trace de cette période importante de l’histoire de la Polynésie française. Cet institut, dont le nom n’a pas encore été décidé, sera réalisé sur un site de 888, 26 m2 comprenant l’Hôtel de la marine et la villa Comar.