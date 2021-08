Inscriptions sous contrôle au conservatoire

Tahiti, le 18 août 2021- De mercredi à vendredi, les équipes du Conservatoire artistique de la Polynésie française Te Fare Upa Rau organisent trois jours de finalisation des inscriptions pour la rentrée 2021-2022. Un protocole sanitaire strict a été mis en place.



Le conservatoire artistique de la Polynésie française, Te Fare Upa Rau, ouvre cette semaine pour finaliser les inscriptions et pour distribuer les cartes d’accès aux cours qui débuteront lundi 22 août prochain.



La journée de mercredi 18 août (ouverture de 8 heures à 18 heures) et du jeudi 19 août (de 13 heures à 18 heures) sont réservées à la réinscription des élèves, ou aux nouveaux dont les dossiers ont été déposés complets aux mois de mai, juin ou juillet. La journée du vendredi 20 août (de 13 heures à 18 heures), est quant à elle consacrée aux nouvelles inscriptions ou aux personnes qui cherchent à savoir s’il reste des places disponibles.



A l’occasion, et en raison de la situation sanitaire, un protocole strict a été mis en place. L’accueil par les enseignants se fera à l’extérieur, en évitant au maximum les flux de circulation et une équipe renforcée de vigiles se chargera du respect des règles sanitaires, indique le conservatoire. Si le Covid-19 impose une transformation de ce côté, la procédure d’inscription reste la même.