Inscriptions en ligne pour les masters

Tahiti, le 20 avril 2020 - Modernisation de l'administration et situation sanitaire obligent, l'Université de la Polynésie française (UPF) et l'Ecole supérieure du professorat et de l'éducation (ESPE) invitent les étudiants en troisième année de licence, et les personnes souhaitant reprendre des études à s'inscrire sur un portail en ligne.



Dans le cadre de la campagne nationale de candidature en master, l'Université de la Polynésie française (UPF), et l'Ecole supérieure du professorat et de l'éducation (ESPE) ont ouvert hier leur procédure d'inscription. Modernisation de l'administration et situation sanitaire obligent, cette année tout est entièrement dématérialisé sur le site demarches-simplifiees.fr. Les étudiants en troisième année de licence et les personnes désireuses de reprendre des études, que ce soit en première ou en deuxième année de master, sont invités à se connecter.



Pour l'année universitaire 2020-2021, l'UPF propose une offre diversifiée de masters répondant aux

besoins du marché de l’emploi en Polynésie française, comme le master “Parcours Gestion des énergies en milieu insulaire et tropical (GEMIT)”, ou encore le master “Biodiversité, écologie et évolution - Parcours Environnement insulaire océanien (EIO)”.



L'ESPE propose également une offre diversifiée répondant aux besoins en formation de professeurs des écoles du fenua.