

Inquiétudes dans les écoles de Toahotu

Tahiti, le 12 novembre 2025 – La rentrée des vacances de la Toussaint n’est décidément pas de tout repos. Après le collège de Tubuai, c’est au tour du groupe scolaire Toerefau-Haitama de Toahotu de faire face à un “incompréhensible” changement de direction en cours d’année scolaire. Dans deux courriers adressés au ministre de l’Éducation, enseignants et parents d’élèves s’inquiètent des répercussions sur les projets en cours, tout en formulant leur soutien à la directrice en poste depuis la rentrée d’août 2025. Une demande de maintien appuyée par la municipalité, tandis qu’une pétition a été lancée ce mercredi.





Les circonstances sont différentes, mais les inquiétudes sont similaires. Après la suspension du principal du collège de Tubuai qui a donné lieu à une vague de protestation, c’est au tour du groupe scolaire Toerefau-Haitama de Toahotu de faire face à un changement “soudain” de direction.



L’information serait tombée entre vendredi dernier et ce lundi 10 novembre. Abasourdie par cette annonce, l’équipe enseignante a adressé le jour-même un courrier au ministre de l’Éducation, Ronny Teriipaia, pour faire part de son “incompréhension et inquiétude face à ce changement intervenant en cours d’année scolaire”, alors que la directrice en place depuis la rentrée d’août 2025 “venait d’amorcer la mise en œuvre d’importants projets pédagogiques” autour d’une “dynamique de travail constructive”. Autre paramètre important à prendre en compte : entre 2024 et 2025, ces deux écoles élémentaire et maternelle ont déjà fait face à trois changements de direction.

​Pétition et soutien communal

À travers un second courrier, l’association des parents d’élèves (APE) soutient la demande de maintien de la directrice jusqu’à la fin de l’année scolaire. Le remplacement annoncé paraît d’autant plus surprenant que cette dernière aurait apporté un “souffle positif” à la tête de l’établissement. “Ensemble, nous avons commencé à mettre en œuvre plusieurs projets communs, portés par une même volonté : assurer le bien-être et la réussite de nos enfants”, souligne l’APE dans sa missive qui invite le ministre à reconsidérer sa décision “dans l’intérêt des enfants et du bon fonctionnement du groupe scolaire”. Ce mercredi, une pétition a été déployée à l’entrée des deux écoles afin de permettre aux familles de s’exprimer sur le sujet.



Plusieurs élus de Toahotu sont solidaires de cette démarche, dont la maire déléguée Charline Tauraatua Saint-Saëns, également grand-mère d’une petite fille scolarisée en maternelle. “La commune ne peut pas aller contre cette décision, mais on peut quand même donner notre avis. Je vais envoyer un courrier, car j’ai été étonnée quand j’ai appris la nouvelle ce week-end. Ce changement en novembre alors qu’on avait plusieurs projets en cours, c’est vraiment dommage”, nous a-t-elle confié. Un autre courrier de mécontentement face à cette instabilité, cette fois-ci au nom du maire de Taiarapu-Ouest, est également en préparation.



Un nouveau directeur aurait été nommé. Au-delà des inquiétudes relatives à la continuité, enseignants et parents s’interrogent sur les raisons de cette mesure, en sachant que la directrice avait initialement été affectée à ce poste pour l’année scolaire 2025-2026. Sollicité, le ministère de l’Éducation n’a pas souhaité répondre à nos questions concernant les motivations de ce changement.

Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Mercredi 12 Novembre 2025 à 18:02 | Lu 1638 fois



