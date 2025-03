Inondations et glissements de terrain en Indonésie: trois morts et cinq disparus

Jakarta, Indonésie | AFP | vendredi 07/03/2025 - Des inondations et des glissements de terrain sur l'île de Java, en Indonésie, ont fait trois morts et cinq disparus après que de fortes pluies ont inondé de nombreuses villes, a déclaré un responsable vendredi.



Des pluies torrentielles ont frappé cette semaine la capitale Jakarta et les villes voisines, poussant les autorités à évacuer des milliers d'habitants.



Les autorités ont également commencer à ensemencer les nuages afin de tenter de modérer les précipitations, une technique qui consiste à injecter du sel ou des produits chimiques dans les nuages afin de déclencher la pluie hors des zones critiques.



Mais les intempéries ont continué jeudi dans la province voisine de Java Ouest, frappant la majeure partie du district de Sukabumi, endommageant des maisons et inondant des centaines d'installations publiques, dont des écoles et des hôpitaux.



Au moins trois personnes, dont un enfant, ont été retrouvées mortes, et cinq personnes sont toujours portées disparues, selon l'agence locale de lutte contre les catastrophes.



"La catastrophe a été causée par des conditions météorologiques extrêmes et des pluies torrentielles de forte intensité qui ont duré longtemps", a déclaré à l'AFP le porte-parole de l'agence, Andrie Setiawan.



Au moins 24 villes ont été touchées par des inondations et des glissements de terrain, a-t-il ajouté, précisant que plus de 200 personnes avaient dû être évacuées vers des zones plus élevées.



L'Indonésie est sujette aux glissements de terrain pendant la saison des pluies, généralement entre novembre et avril. Le changement climatique a également accru l'intensité des tempêtes, entraînant des pluies plus abondantes, des crues soudaines et des rafales plus violentes.



En janvier, au moins 25 personnes ont trouvé la mort après que des inondations et des glissements de terrain ont frappé une ville du centre de Java. Environ 70 sont mortes en mai de l'année dernière après que de fortes pluies ont provoqué des crues soudaines dans l'ouest de Sumatra.

