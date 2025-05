Inondations en Australie : des habitants se réfugient sur les toits

Sydney, Australie | AFP | mercredi 20/05/2025 - L'équivalent de plus de quatre mois de précipitations s'est abattu en deux jours dans plusieurs zones du sud-est australien, inondant logements et routes d'une eau boueuse au point de contraindre des habitants à se réfugier sur les toits, ont rapporté les autorités mercredi.



"La pluie tombe assez violemment (...) et elle ne s'évacue pas, en partie parce que le sol est saturé et que les rivières sont en crue", a expliqué le ministre des Services d'urgence de l'Etat de Nouvelle-Galles du Sud, Jihad Dib, à des journalistes.



A quelque 300 kilomètres au nord de Sydney, la ville de Taree préoccupe les autorités: depuis lundi, il y est tombé 415 millimètres de pluie, soit plus de quatre mois le niveau moyen des précipitations d'un mois de mai.



Le niveau du fleuve alimentant Taree a dépassé son record établi il y a presque un siècle, en 1929, en atteignant 6,3 mètres mercredi. Les inondations ont conduit des habitants à passer la nuit sur le toit de leur logement, dans l'attente des secours.



Dallas Byrnes, responsable des services d'urgence de l'Etat, a décrit une situation "en cours d'intensification". "Nous avons de nombreuses personnes en train d'être secourues depuis les toits et les étages supérieurs des maisons", a relaté M. Byrnes au diffuseur public ABC.



D'après les autorités, plus de 16.000 personnes devraient rester isolées au moins jusqu'à jeudi.



De nouvelles pluies violentes sont attendues dans les prochaines 48 heures, avec quelque 200 millimètres anticipés dans plusieurs endroits, ont prévenu les autorités mercredi.



Le réchauffement climatique, causé principalement par la combustion du pétrole, du charbon et du gaz, peut doper les précipitations et les tempêtes car la chaleur leur fournit de l'énergie.



Des océans plus chauds génèrent plus d'évaporation, et un air plus chaud peut contenir davantage de vapeur d'eau (7% de plus par degré Celsiu