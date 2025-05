Inondations à Mahaena et Hitia’a

Tahiti, le 10 mai 2025 – Un violent orage a causé d’importantes inondations à Hitia’a o te Ra, cette nuit, entre le PK 32 et le PK 42. Plusieurs foyers sont sinistrés.





Vers 22 heures, ce vendredi soir, un violent orage accompagné de pluies diluviennes s’est abattu sur l'île de Tahiti. À Hitia’a o te Ra, la nuit a été particulièrement agitée. Plusieurs cours d’eau sont entrés en crue. Des ponts et des caniveaux se sont bouchés, et certaines portions de route étaient difficilement praticables.



“C’est venu d’un coup : on n’a rien compris”, témoigne le responsable de la police municipale et des pompiers de la commune, Philippe Vaitoare. “Certains endroits sont régulièrement inondés, mais pour d’autres, c’était la première fois”.



Les interventions se sont enchainées jusqu’à ce samedi matin entre le PK 32 et le PK 42, de Mahaena à Hitia’a. Les services techniques communaux étaient également mobilisés. Pour l’heure, le bilan provisoire fait état d’au moins quatre habitations inondées.



La vigilance jaune pour orages et fortes pluies reste de mise sur une large partie du territoire.





Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Samedi 10 Mai 2025 à 07:51 | Lu 795 fois