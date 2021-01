Infractions en série au banc de sable de Punaauia

Tahiti, le 19 janvier 2021 - Les forces de l’ordre ont constaté 32 infractions ce week-end, lors de contrôles des usagers du banc de sable de Punaauia ou lors de contrôles routiers aux abords de ce site. Les 9 et 10 janvier, 17 infractions avaient déjà été relevées en baie de Punaauia.



Une opération de contrôle des activités sur le lagon conduite par la brigade nautique de la gendarmerie en coordination avec la police municipale de Punaauia a donné lieu au constat ce week-end par les forces de l’ordre de 32 infractions sur le site dit du "banc de sable" de Punaauia ou lors de contrôles routiers aux abords de ce site.

Un bateau armé par deux personnels de la brigade nautique, deux policiers municipaux en jets ski, renforcés par un dispositif terrestre composé de quatre personnels de la brigade de Punaauia, six agents de la brigade motorisée et trois du détachement de surveillance et d’intervention (DSI) ont été mobilisés sur les journées des 16 et 17 janvier.



Ces contrôles ont ainsi permis de relever des infractions à la règlementation sur les rassemblements dans l’espace public, des infractions maritimes, telles que non-présentation de documents de bord ou défaut de matériel de sécurité. Des infractions routières ont également été constatées aux abords du site, pour des faits de conduite sous stupéfiant et sous l'empire d'un état alcoolique, non-port casque de protection ou non-respect des règles de stationnement.



À noter que le week-end des 9 et 10 janvier, la brigade nautique avait déjà constaté 17 infractions maritimes dans la baie de Punaauia. Des propriétaires de navires en infraction ont par ailleurs été convoqués à la brigade nautique pour faire l’objet de verbalisations, a posteriori.



Le haut-commissariat souligne mardi dans un communiqué que "dans le contexte sanitaire toujours préoccupant sur le territoire, la confrontation des pratiques des nombreux usagers de la mer (plaisance, sport, baignade, loisir) dans le secteur réduit du banc de sable, constitue un risque important d’accidents et de propagation du virus."