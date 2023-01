Information judiciaire ouverte après le décès d'une scootériste

Tahiti, le 16 janvier 2023 – L'homme qui a mortellement fauché la passagère d'un deux-roues le 11 novembre dernier sur la RDO a été présenté en comparution immédiate lundi. Son avocat a obtenu le renvoi de l'affaire devant un juge d'instruction au motif, notamment, que des analyses toxicologiques n'avaient pas été pratiquées sur le corps de la défunte.



Un homme déjà condamné à six reprises pour des infractions routières a été présenté en comparution immédiate lundi pour répondre d'un homicide involontaire. Le 11 novembre dernier et alors qu'il présentait un taux d'alcool de trois grammes par litre de sang, le chauffard avait percuté un deux-roues qui circulait sur la RDO au niveau du PK3 dans le sens Papeete-Punaauia. La passagère du scooter, une jeune femme de 26 ans, était décédée sur le coup. Son compagnon et chauffeur du deux-roues s'en était sorti avec de légères blessures.



Lors de l'audience devant le tribunal correctionnel lundi, l'avocat du prévenu, Me Sylvain Fromaigeat, a demandé le renvoi de l'affaire à l'instruction car “l'enquête n'a pas permis de répondre à toutes les questions qui se posent dans le dossier”. Il a notamment expliqué qu'il fallait pratiquer des analyses pour savoir si la victime avait bu et dans quelle position elle se trouvait sur le deux-roues lors de l'accident. Des arguments rejetés par les avocats des parties civiles pour lesquels il ne servira à rien de savoir comment se tenait la victime ou si elle avait bu pour juger le prévenu. Avant de requérir le maintien en détention du multirécidiviste, le procureur est revenu sur “l'addiction très sévère à l'alcool” et le “taux stratosphérique” qui avait été relevé la nuit du drame. Après en avoir délibéré, le tribunal a suivi la demande de l'avocat de la défense en ordonnant le renvoi à l'instruction.