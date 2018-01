Infection nosocomiale : le CHPF condamné à verser 2 millions à un patient

PAPEETE, le 30 janvier 2018. Le CHPF a été condamné ce mardi par le tribunal administratif à verser une indemnité de 2.260 millions de Fcfp à un patient qui a été atteint d'une infection nosocomiale.



En mai 2014, un homme, dentiste de profession, s'est cassé l'avant-bras gauche lors d'un accident de scooter.

Il a été pris en charge par le CHPF où une ostéosynthèse par plaque vissée du foyer de fracture a été réalisée le jour-même de l'accident. Après l'intervention, le patient a eu des douleurs chroniques.

Des prélèvements ont alors mis en évidence un staphylocoque epidermis, bactérie commensale de l’homme qui « profite d’un point d’entrée dans l’organisme et d’une diminution des défenses immunitaires pour développer une infection ». "En l’absence de toute autre cause identifiable, l’introduction de ce germe pathogène opportuniste ne peut avoir eu lieu qu’à l’occasion de l’ouverture des plans cutanés en regard du foyer de fracture, lors de l’intervention chirurgicale avec implantation de matériel d’ostéosynthèse réalisée le 16 mai 2014", a mis en avant le tribunal administratif. " Par suite, l’infection présente un caractère nosocomial et engage la responsabilité du CHPF, qui n’invoque aucune cause étrangère."