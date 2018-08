Indonésie: une esclave sexuelle enfermée 15 ans dans une grotte

Palu, Indonésie | AFP | mercredi 07/08/2018 - Un chamane de 83 ans a été arrêté en Indonésie pour avoir enlevé une adolescente enfermée pendant 15 ans dans une grotte et violée, l'homme se disant possédé par l'esprit du petit ami imaginaire de sa victime, a annoncé mercredi la police locale.



Agée aujourd'hui de 28 ans, la victime a été découverte traumatisée dimanche dans une crevasse de montagne dans le village de Bajugan, dans le centre des Célèbes (Sulawesi).

Sa disparition avait été signalée une première fois en 2003, alors qu'elle avait 13 ans et venait de rendre visite au chamane - sage sensé guérir les âmes - pour soigner une maladie. L'homme habite près des parents de la fille.

Le père de la victime avait signalé la disparition de sa fille à la police. Il a ensuite passé des années à la chercher, en vain. Le chamane, dont le fils est marié à la soeur de la victime, avait affirmé à la famille que leur fille était partie loin et ne reviendrait pas.

"Tous les jours, pendant des années, le chamane, appelé "Jago", l'a violée en prétendant qu'il était possédé par un esprit masculin", a déclaré à l'AFP le directeur de la police locale, Iqbal Alqudusy.

La victime va suivre une thérapie pour soigner son traumatisme: "elle est profondément bouleversée, elle a peur des gens et veut retourner dans la grotte", a-t-il ajouté.

La découverte a été faite après les révélations de la belle-fille du chamane qui a expliqué que celui-ci retenait la femme dans une grotte non loin du village. Elle y était enfermée par le chamane qui l'emmenait la nuit dans une hutte proche pour la violer.

Le suspect a été interpellé à son domicile et encourt jusqu'à 15 ans de prison, selon la police.

L'Indonésie est un pays d'Asie du Sud-Est à majorité musulmane où les superstitions sont largement répandues dans la société.