Indonésie: un volcan en éruption projette une importante colone de cendres

Jakarta, Indonésie | AFP | mercredi 02/04/2025 - Un volcan dans l'est de l'Indonésie est entré en éruption à deux reprises mercredi, libérant un panache de cendres de plus d'un kilomètre de haut, a annoncé l'observatoire volcanologique du pays.



Le mont Dukono sur l'île d'Halmahera, dans la province des Moluques du Nord, est entré en éruption à 16H52 heure locale (07H52 GMT), projetant des cendres à 1,5 kilomètre au-dessus de son sommet.



"La colonne de cendres observée était de couleur blanche à grise, avec une épaisse intensité vers le sud-ouest", a indiqué mercredi l'observatoire dans un communiqué.



Elle faisait suite à une précédente éruption survenue vers 6h46 heure locale, qui, selon l'observatoire, avait projeté une colonne de cendres à un kilomètre de haut.



Le volcan est actuellement au troisième niveau d'alerte le plus élevé du système d'alerte indonésien qui en compte quatre.



L'observatoire a exhorté les habitants et les visiteurs à ne pas faire de randonnées, ni d'activités ou encore de s'approcher de la zone d'exclusion de quatre kilomètres autour du cratère actif du Dukono.



Il les appelle également la population des environs du mont Dukono à "se munir de masques et de protections pour le visage et la bouche, à utiliser en cas de besoin, afin d'éviter la menace des cendres volcaniques pour le système respiratoire".



Le vaste archipel indonésien connaît une activité sismique et volcanique fréquente en raison de sa position sur la "ceinture de feu du Pacifique".