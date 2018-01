Indonésie: un tigre déchiquète une employée d'une plantation d'huile de palme

Pekanbaru, Indonésie | AFP | jeudi 04/01/2018 - Un tigre de Sumatra a tué une employée dans une plantation de palmiers à huile en Indonésie, a-t-on appris jeudi auprès de la police, un nouvel incident mortel qui illustre le conflit entre humains et animaux attribué à la déforestation.



Jumiatik, âgée de 30 ans, a été découverte morte mercredi dans cette plantation située dans la province de Riau (nord-ouest) sur l'île de Sumatra, avec de terribles morsures au cou et aux jambes.



Elle travaillait avec deux autres employées à collecter des données sur les insectes nuisibles lorsque le tigre a surgi et les a pourchassées sur environ 200 mètres dans la plantation.



Ses deux collègues, qui ont survécu à l'attaque, ont expliqué aux autorités que le trio a tenté d'échapper au fauve en grimpant sur des palmiers mais l'animal s'est jeté sur la jambe de Jumiatik, la faisant tomber au sol.



"Jumiatik s'est battue avec le tigre pendant environ 15 minutes", a expliqué à l'AFP le responsable de la police locale, Iptu Rafi. Elle a été "grièvement blessée au cou et a fini par être tuée".



Ces dernières années, plusieurs cas de personnes tuées par des tigres sont survenus en Indonésie lors de chantiers de déforestation pour faire place à des plantations de palmiers à huile. La déforestation détruit les habitats des animaux et favorise leurs contacts avec l'homme.



Fin décembre, une éléphante de Sumatra qui attendait un petit avait été retrouvée morte dans une plantation de palmiers à huile de la province d'Aceh, apparemment empoisonnée par des villageois se plaignant qu'elle mangeait les engrais qu'ils répandaient.



L'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) considère que le tigre de Sumatra est en danger critique d'extinction et estime qu'entre 400 et 500 spécimens vivent toujours dans la nature.



