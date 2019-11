Indonésie: un producteur d'huile de palme soupçonné d'avoir commandité le meurtre de deux journalistes

Jakarta, Indonésie | AFP | samedi 09/11/2019 - Un producteur indonésien d'huile de palme a été arrêté pour avoir commandité le meurtre de deux journalistes engagés dans une médiation entre des habitants et son entreprise à Sumatra, a annoncé samedi la police.



Selon les autorités de Sumatra Nord, Wibharry Padmoasmolo est accusé d'avoir versé près de 3.000 dollars à quatre hommes pour commettre les deux meurtres.

Le corps de Maraden Sianipar a été retrouvé le 30 octobre dans un fossé près d'une plantation de la région de Labuhan Batu, à quelque huit heures de route de la capitale de la province du nord de l'île de Sumatra.

La police a retrouvé les restes d'un autre journaliste et militant, Maratua Siregar, dans la même zone le jour suivant. Les deux cadavres présentaient de multiples blessures à l'arme blanche.

Padmoasmolo possède une entreprise d'huile de palme, un ingrédient utilisé dans de nombreux produits, du savon au chocolat. Il était en conflit avec des résidents locaux à propos de terres.

C'est un sujet fréquent de disputes dans cet archipel d'Asie du Sud-Est où les titres de propriétés sont souvent mal documentés.

Les deux journalistes travaillaient pour un site internet d'informations locales avant de devenir indépendants en 2017 et étaient actifs dans les affaires de conflits pour des terres.

La police avait indiqué mardi avoir arrêté deux autres suspects, qui risquent la peine de mort s'ils sont jugés coupables des meurtres et elle recherche pluieurs autres suspects en fuite.

De nombreux cas de violences contre les journalistes restent impunis en Indonésie, selon l'Alliance indépendante des journalistes (AJI), qui a signalé au moins deux dizaines de cas depuis le début de l'année.