

Indonésie: un Chinois arrêté pour une fraude présumée de 138 millions de dollars

Jakarta, Indonésie | AFP | mardi 18/11/2025 - Les autorités indonésiennes ont annoncé mardi avoir arrêté un responsable immobilier chinois recherché en Chine pour son implication présumée dans une fraude portant sur près de 138 millions de dollars.



L'homme âgé de 58 ans et identifié seulement par ses initiales WZ, a été interpellé le 13 novembre sur l'île de Batam, dans l'ouest de l'archipel, a déclaré Agus Waluyo, directeur du renseignement à la Direction générale de l'immigration.



Ancien président-directeur général d'une société immobilière en Chine, l'homme est soupçonné de ne pas avoir remboursé des prêts d'un montant total de 980 millions de yuans chinois (137,8 millions de dollars, 119 millions d'euros), a indiqué la Direction générale de l'immigration.



Le suspect s'était déplacé dans plusieurs pays d'Asie depuis le mois d'août avant d'entrer en Indonésie le 7 octobre, grâce à un visa obtenu à son arrivée dans l'archipel et la Chine avait émis un mandat à son encontre, a ajouté M. Agus.



L'homme "a été placé en détention pour complément d'enquête par la Direction générale de l'immigration", a ajouté M. Agus lors d'un point presse.



Le secteur immobilier chinois a connu un essor fulgurant, porté par des décennies d'urbanisation rapide et d'amélioration du niveau de vie. Cependant, sa situation a changé en 2020 lorsque Pékin a imposé de nouvelles réglementations visant à limiter l'endettement excessif.



Les difficultés du secteur immobilier ont durement frappé l'économie chinoise et les problèmes d'endettement ont entraîné la faillite d'acteurs majeurs du marché tels qu'Evergrande.



Ces derniers mois, les autorités indonésiennes ont procédé à l'arrestation et à l'expulsion de plusieurs suspects recherchés par leur pays s'origine.



En octobre 2024, un homme recherché en Chine et accusé d'avoir aidé à escroquer des dizaines de milliers de personnes pour un montant d'environ 14 milliards de dollars, a été interpellé.

